حساب نتنياهو على مواقع التواصل الاجتماعي يتعرض للقرصنة… هل إيران وراءه؟

تعرضت الحسابات الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، للقرصنة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن مجموعة من القراصنة أو الـ”هاكرز” تمكنوا من اختراق حساب بنيامين نتنياهو عبر موقع “فيسبوك” (تابع لشركة “ميتا” المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة) و”أنستغرام”.

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وذكر الموقع الإلكتروني العبري “مفزاك لايف”، أن مجموعات الهاكرز المخترق لحساب نتنياهو، نجحوا في نشر نصوص باللغة الفارسية ومقاطع صوتية من القرآن الكريم.

ورجّح الموقع العبري أن “إيرانيين” وراء اختراق صفحة “فيسبوك” الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي ونشر مقطع فيديو باللغة الفارسية، وكذلك مقاطع صوتية من القرآن الكريم، في وقت تمت إزالة الفيديو بعد بضع دقائق من نشره على حساب نتنياهو الشخصي.

ونقل الموقع عن الإعلامي الإسرائيلي، يفغيني زروبينسكي، أنه يبدو أن “إيرانيين” وراء اختراق صفحة نتنياهو الشخصية على “فيسبوك” مرفقا لقطات من الفيديو، والذي تم حذفه فيما بعد.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تعطل الموقعان الإلكترونيان لشركة الموانئ الإسرائيلية وميناء حيفا، إثر هجوم إلكتروني، حيث نقلت وكالة “صفا” عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن مجموعة هاكرز “أنونيموس سودان” هاجمت سلسة مواقع إلكترونية إسرائيلية.

وجاء من بين مجموعة المواقع التي تعطلت عن العمل موقعا شركة الموانئ الإسرائيلية وميناء حيفا، حيث تعذر على المستخدمين الوصول لبعض المواقع التي تعرضت للهجوم، لكن الخبراء استبعدوا سرقة معلومات بسبب الهجوم.

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يشار إلى أن مجموعة هاكرز “أنونيموس سودان” نجحت في تعطيل عشرات المواقع الإلكترونية الإسرائيلية المهمة خلال الأيام الماضية، وارتفع عدد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات حيوية داخل إسرائيل، وذلك بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة وخاصة على المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، عن “انهيار الموقع الرسمي للموساد وموقع التأمين الوطني الإسرائيلي بعد تعرضهما على ما يبدو لهجمات إلكترونية على يد هاكرز سودانيين”.

وأفادت صحفية “معاريف” العبرية، بأن “مجموعة الهاكرز “أنونيموس سودان”، أعلنت أنها هاجمت موقع الموساد وموقع التأمين الوطني الإسرائيلي، وكتبت على حسابها في “تلغرام”، أن هذا الهجوم تحضير لهجوم كبير”.