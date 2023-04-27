بايدن: ترامب خطر على الديمقراطية

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلفه دونالد ترامب، بأنه “خطر على الديمقراطية” في الولايات المتحدة.

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض، بحسب “فرانس برس”.

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وقال بايدن، البالغ من العمر 80 عاما، إنه يشعر أنه بحالة صحية جيدة ومستعد لمواجهة أخرى محتملة مع الرئيس السابق ترامب.

وأضاف جو بايدن أنه يعرف ترامب جيدا و”الخطر الذي يمثله على الديمقراطية” في البلاد.

وأعلن جو بايدن رسميًا، أمس الثلاثاء، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.

وأعلنت نائبة الرئيس الأمريكي الحالية، كامالا هاريس، أمس الثلاثاء، أنها ستترشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب جو بايدن في انتخابات عام 2024.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل عام أن معظم الديمقراطيين مستعدون لدعم بايدن، وأن معظم الجمهوريين مستعدون لدعم سلفه وخصمه السياسي الرئيسي دونالد ترامب، إذا تم ترشيح كليهما من قبل حزبيهما كمرشحين للرئاسة.

وفي الوقت نفسه، وفقًا لاستطلاعات الرأي، لا يرغب معظم الأمريكيين في رؤية رئيس الدولة الحالي أو ترامب في البيت الأبيض.