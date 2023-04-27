زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب اليونان ويشعر به سكان القاهرة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، مساء الأربعاء، وقوع زلزال في اليونان شعر به سكان مدن في مصر من بينها القاهرة.

ونقل موقع “بوابة الأهرام” عن المعهد أن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليونان قبل قليل.

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وأوضح أن مركز الزلزال يبعد نحو 600 كيلومتر عن مدينة السلوم الواقعة غربي البلاد.

وذكر المعهد أن الزلزال شعر به مواطنون في عدد من المدن المصرية من بينها القاهرة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفاد المعهد بوقوع زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر على بعد 37 كيلومترا شمال مدينة الغردقة.