بديلا عن الدولار… الأرجنتين تتحول لدفع ثمن وارداتها من الصين باليوان

صرّح وزير الاقتصاد الأرجنتيني، سيرجيو ماسا، بأن بلاده تتحول إلى دفع استيرادها من الصين باليوان بديلا عن الدولار، وذلك على خلفية مشكلة الاحتياطيات المصرفية.

وقال ماسا في تغريدة على تويتر: “نحن نقوم بصفقة تبادل عملات مع الصين، تتيح لنا دفع استيرادنا من هذا البلد باليوان، مما يستبدل مبلغًا قدره 1.04 مليار دولار في أبريل/نيسان، و790 مليون دولار ابتداءً من مايو/أيار”.

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وأضاف الوزير: “أدت أسوأ موجة جفاف في تاريخنا إلى تقليص صادراتنا بمقدار 15 مليار دولار ووضع أمامنا تحدي الحفاظ على احتياطياتنا لتأمين واردات السلع والموارد التي تعد مهمة بالنسبة للبلاد”.

وقال الوزير إن مثل هذه الإجراءات تمنح المزيد من الحماية للاحتياطيات. ويتم تنفيذ اتفاقيات تبادل العملات بين الأرجنتين والصين منذ عدة سنوات وتمت مراجعتها عدة مرات من قبل الجانبين.