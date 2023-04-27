القوات الأوكرانية تقصف نوفوباخموتيفكا في جمهورية دونيتسك

أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، أربع قذائف من عيار 155 ملم، يستخدمها حلف الناتو، على نوفوباخموتيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم والتنسيق المشترك للجرائم العسكرية المتعلقة بأوكرانيا: “تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه: 02:40 (توقيت موسكو) – قرية كالينوفو – قرية نوفوباخموتوفكا: تم إطلاق أربعة قذائف عيار 155 ملم”.

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يذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز “إم 777”. وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).