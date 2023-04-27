إصابة 9 أشخاص إثر انفجار بئر غاز في ياقوتيا الروسية

أصيب تسعة أشخاص، اليوم الخميس، جراء اندلاع حادث تسرب غاز أثناء أعمال الصيانة في حقل في منطقة ميرني في ياقوتيا.
ووفقًا لبيان صحفي من إدارة الطوارئ الروسية في المنطقة، تلقت الإدارة بلاغًا في الساعة 6:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت موسكو)، يفيد بأنه في الساعة 1:35 صباحًا (7:35 مساءً بتوقيت موسكو)، تسرب غاز خلال أعمال صيانة في بئر لاستخراج الغاز على بعد 6 كيلومترات من قرية تاس يورياخ، ما أدى إلى “انفجار الغاز واشتعال مزيج الغاز والهواء”.
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وأشارت إدارة الطوارئ إلى أن تسعة أشخاص أصيبوا في الحادث، وفقًا للبيانات الأولية.
وأضافت الخدمة الصحفية أن “جميع المصابين نقلوا الى مستشفى الحي المركزي في مدينة ميرني”.
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