إصابة 9 أشخاص إثر انفجار بئر غاز في ياقوتيا الروسية

ووفقًا لبيان صحفي من إدارة الطوارئ الروسية في المنطقة، تلقت الإدارة بلاغًا في الساعة 6:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت موسكو)، يفيد بأنه في الساعة 1:35 صباحًا (7:35 مساءً بتوقيت موسكو)، تسرب غاز خلال أعمال صيانة في بئر لاستخراج الغاز على بعد 6 كيلومترات من قرية تاس يورياخ، ما أدى إلى “انفجار الغاز واشتعال مزيج الغاز والهواء”.