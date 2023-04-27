القوات الروسية تلحق إصابات مباشرة بـ 130 هدفا أوكرانيا

أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات مجموعة “المركز” الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الخميس، أن مدفعية قوات مجموعة “المركز” حققت، خلال اليوم الماضي، إصابات نارية مباشرة بـ 130 هدفا للقوات الأوكرانية.

موسكو – سبوتنيك . وقال سافتشوك: “خلال يوم، تم تحقيق إصابات نارية مباشرة بأكثر من 130 هدفا، منها نحو 100 في مناطق تتركز فيها القوة البشرية والمعدات، وأكثر من 20 بوحدات مدفعية العدو”.

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وأضاف سافتشوك: “على محور كراسني-ليمان، كشفت قوات ووسائل استطلاع مجموعة “المركز” مواقع لواء المشاة الميكانيكي الثامن والخمسين والمجموعة الهجومية للواء الهجوم الجوي الخامس والتسعين التابع للقوات الأوكرانية. وأسفرت ضربات طيران الجيش، عن تكبد العدو خسائر في الأفراد والمعدات”.

بالإضافة إلى ذلك، أشار سافتشوك، إلى أن وسائل الدفاع الجوي التابعة للمجموعة الروسية أسقطت 5 طائرات مسيرة تابعة للجيش الأوكراني من طراز “فورييا” و”ليليكا-100″.

وتصعّد القوات الروسية من عملياتها على جميع المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.