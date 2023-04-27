الادعاء الأمريكي: أَعداؤنا قد يمنحون مسرب "وثائق البنتاغون" حق اللجوء

قال الادعاء الأمريكي، يوم الأربعاء، إن أعداء الولايات المتحدة يمكنهم تقديم حماية أو اللجوء للعسكري في الحرس الوطني الأمريكي، جاك تيكسيرا، في مقابل معلومات سرية إذا خرج من تحت الاعتقال.

ووفقًا لوثيقة من جهة الادعاء المقدمة إلى محكمة ولاية ماساتشوستس، فإن تيكسيرا: “ما يزال لديه وصول إلى مجموعة من المعلومات السرية التي قد تكون لها قيمة هائلة بالنسبة للدول المعادية، التي يمكن أن تقدم له مأوى أو تحاول مساعدته على الهرب من الولايات المتحدة”.

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وعلى هذا الأساس، يعارض المدعون الإفراج عن تيكسيرا من الاعتقال، وتقول الوثيقة “إن المتهم يشكل خطرًا جديدًا للهرب من العدالة”.

وأشارت الوثيقة أيضًا إلى أن تيكسيرا اتخذ “خطوات عرقلة جادة” قبل اعتقاله، بهدف عرقلة قدرة الحكومة الأمريكية على تحديد نطاق المعلومات التي تسربت والمستخدمين الذين شاركهم.

يشار إلى أنه تم اعتقال تيكسيرا في 13 أبريل/نيسان، في قضية تسريب بيانات سرية لوزارة الدفاع الأمريكية.

وفقًا لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بدأ تيكسيرا نشر الوثائق السرية على خادم Discord في فبراير/شباط 2022، في بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وقال تيكسيرا إنه يروي الصراع الحالي في أوكرانيا بأنه “محبط”، ويعتقد أن “موسكو وكييف يجب أن يمتلكا المزيد من الأشياء المشتركة بدلاً من الأشياء التي تفصلهما”.

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وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قيدت الوصول إلى الوثائق السرية المسربة على شبكة الإنترنت، والمعلومات السرية الأخرى، لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

ويحقق”البنتاغون” في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/ مارس، نُشرت على “قنوات موالية للحكومة الروسية” على تطبيق “تلغرام”.