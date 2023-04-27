القوات الأوكرانية تطلق 20 قذيفة على أراضي دونيتسك في ساعتين ونصف

ذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم والتنسيق المشترك لقضايا الجرائم الحربية للجيش الأوكراني، صباح اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية أطلقت 20 قذيفة عيار 155 و122 ملم في الفترة من الساعة 3:45 حتى 6:10 صباحًا بتوقيت دونيتسك.
وقالت الممثلية في قناة تيليغرام إن “القوات المسلحة الأوكرانية نفذت قصفًا في الساعة 3:45 صباحًا بالتوقيت المحلي، في الاتجاه التالي: من مدينة نوفوأوكرانكا إلى بيتروفسكويه، حيث تم إطلاق 6 قذائف عيار 155 ملم، وفي الساعة 4:20 – من مدينة تونينكويه إلى ياسينوفاتا، تم إطلاق 3 قذائف عيار 155 ملم، وفي الساعة 5:35 – من مدينة أفدييفكا إلى ياكوفليفكا، تم إطلاق 4 قذائف عيار 122 ملم، والساعة 5:50 – من مدينة نيتايلوفو إلى مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي)، تم إطلاق 4 قذائف عيار 155، والساعة 6:10 – من كراسنوغوروفكا إلى دونيتسك (منطقة بيتروفسكي)، تم إطلاق 3 قذائف عيار 155 ملم”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف نوفوباخموتيفكا في جمهورية دونيتسك
00:55 GMT
يذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز “إم 777”. وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك