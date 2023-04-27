القوات الأوكرانية تطلق 20 قذيفة على أراضي دونيتسك في ساعتين ونصف

وقالت الممثلية في قناة تيليغرام إن “القوات المسلحة الأوكرانية نفذت قصفًا في الساعة 3:45 صباحًا بالتوقيت المحلي، في الاتجاه التالي: من مدينة نوفوأوكرانكا إلى بيتروفسكويه، حيث تم إطلاق 6 قذائف عيار 155 ملم، وفي الساعة 4:20 – من مدينة تونينكويه إلى ياسينوفاتا، تم إطلاق 3 قذائف عيار 155 ملم، وفي الساعة 5:35 – من مدينة أفدييفكا إلى ياكوفليفكا، تم إطلاق 4 قذائف عيار 122 ملم، والساعة 5:50 – من مدينة نيتايلوفو إلى مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي)، تم إطلاق 4 قذائف عيار 155، والساعة 6:10 – من كراسنوغوروفكا إلى دونيتسك (منطقة بيتروفسكي)، تم إطلاق 3 قذائف عيار 155 ملم”.