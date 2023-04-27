راجمات "أوراغان" تدك مواقع العدو… فيديو

ضربت أطقم راجمات “أوراغان” من المنطقة العسكرية المركزية عيار 220 ملم، أهدافًا للعدو في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال الطاقم.
يستغرق العمل القتالي لأطقم المدافع عدة دقائق من الحصول على إحداثيات الهدف إلى اتخاذ موقع إطلاق النار بالمركبة القتالية، وتوجيهها نحو الهدف وإطلاق النار والتغيير التشغيلي للموقع. ضربت أطقم أوراغان البنية التحتية العسكرية للعدو والمراكز اللوجستية.
يتيح مدى المقذوفات ضرب أهداف مختلفة، مثل قواعد تخزين الذخيرة، والأماكن التي تتركز فيها المعدات وأفراد العدو.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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