راجمات "أوراغان" تدك مواقع العدو… فيديو

يستغرق العمل القتالي لأطقم المدافع عدة دقائق من الحصول على إحداثيات الهدف إلى اتخاذ موقع إطلاق النار بالمركبة القتالية، وتوجيهها نحو الهدف وإطلاق النار والتغيير التشغيلي للموقع. ضربت أطقم أوراغان البنية التحتية العسكرية للعدو والمراكز اللوجستية.