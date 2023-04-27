المدفعية الروسية تقضي على المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك… فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لوحدات المدفعية التابعة للقوات المحمولة جوًا على محور أرتيوموفسك.

عثرت أطقم طائرات مسيرة تابعة للقوات المحمولة جوا على معقل فصيلة من االمسلحين الأوكرانيين في الغابة. تم نقل إحداثيات مواقع العدو على الفور إلى مركز قيادة مدفعية القوات المحمولة جواً لتدميرها.

ضربت أطقم المدفعية من طراز دي-30 من عيار 122 ملم مشاة العدو في مواقعهم بنيران دقيقة.