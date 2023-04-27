رئيس وزراء كازاخستان: تطوير العلاقات مع إيران من أولويات سياستنا الخارجية

قال رئيس وزراء كازاخستان علي خان إسماعيلوف، إن تطوير علاقات أستانا مع طهران تمثل إحدى أولويات السياسة الخارجية لبلاده.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، في طهران، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

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وقال إسماعيلوف إن العلاقات الاقتصادية والثقافية مع طهران تتطور بصورة نشطة، إضافة إلى العلاقات الودية التي تربط الدولتين.

وتابع: “بيننا حوارات سياسية بناءة وأنهينا مفاوضاتنا الطويلة باتفاقات جيدة”، مشيرًا إلى أن مسار التفاوض يجعله يشعر بالارتياح.

ولفت رئيس وزراء كازاخستان إلى أن محاثاته مع نائب الرئيس الإيراني ركزت على تعزيز التعاون بين الدولتين، منوها بأن إيران تمثل سوقا خارجيا مهما لبلاده.

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وتابع: “سنقوم بتعيين ممثل تجاري خاص لنا في طهران لتعزيز التعاون في مجالات النقل والشحن وفي مجالات الطاقة”.