القوات الروسية تدمر ناقلة جنود أوكرانية… فيديو

نجح طاقم المدفع المضاد للدبابات إم تي-12عيار 100 ملم للجيش العشرين للمنطقة العسكرية الغربية في إصابة ناقلة الجنود المدرعة الأوكرانية M113.
تم إصابة المدرعة من الطلقة الأولى واشتعلت فيها النيران وانفجرت، حسبما ذكرت صحيفة “روسكايا غازيتا”.
يشار إلى أن المعدات العسكرية من الستينيات من القرن الماضي اجتمعت في ساحة المعركة.
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08:35 GMT
بدأت حاملة الجنود المدرعة M113، التي حصلت على الاسم غير الرسمي “الحافلة المدرعة”، في خدمة الجيش الأمريكي في يناير/كانون الثاني 1960.
يمكن استخدام مدفع إم تي-12 لتدمير الدبابات وناقلات الجند المدرعة، ولإطلاق النار على القبعات المدرعة، وتطويق نقاط إطلاق النار، وكذلك لتدمير القوى العاملة للعدو. أقصى مدى لاطلاق النار – 8200 متر.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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