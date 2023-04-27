نجح طاقم المدفع المضاد للدبابات إم تي-12عيار 100 ملم للجيش العشرين للمنطقة العسكرية الغربية في إصابة ناقلة الجنود المدرعة الأوكرانية M113.

تم إصابة المدرعة من الطلقة الأولى واشتعلت فيها النيران وانفجرت، حسبما ذكرت صحيفة “روسكايا غازيتا”.

يشار إلى أن المعدات العسكرية من الستينيات من القرن الماضي اجتمعت في ساحة المعركة.

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بدأت حاملة الجنود المدرعة M113، التي حصلت على الاسم غير الرسمي “الحافلة المدرعة”، في خدمة الجيش الأمريكي في يناير/كانون الثاني 1960.