القوات الروسية تواصل التقدم في اتجاه أوغليدار

صرح دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تتقدم بالقرب من أوغليدار، على الرغم من محاولة القوات الأوكرانية القيام بهجمات مضادة لاستعادة مواقعها.

وأوضح بوشيلين أن الوحدات الروسية تواصل التقدم في اتجاه أوغليدار، على الرغم من المحاولات المستمرة للقوات الأوكرانية للهجوم المضاد واستعادة مواقعها، وأن اتجاه أوغليدار لا يزال صعبا ومتوترا، فالقوات الأوكرانية تحاول الهجوم المضاد بشكل مستمر لاستعادة مواقعها.

وأضاف بوشيلين: “على الرغم من تعقيد الوضع، لا تزال وحداتنا تمضي قدما، ليس بالسرعة التي نرغب فيها، فهناك عوامل موضوعية لمثل هذه السرعة”.

وجاء في سياق حديثه على “قناة روسيا 24” التلفزيونية: “الطيران يساعد أيضا في تدمير معاقل العدو، وأن التحرك يستمر في اتجاهات أفدييفكا وأوريول”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة تغطية مباشرة… آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).