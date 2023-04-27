وزير خارجية إيران: ندعم أي اتفاق يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن بلاده “تدعم أي اتفاق بين جميع الجهات بشأن انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان”، داعيًا الأطراف الأجنبية لتقديم الدعم في هذا المجال.

وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، في وزارة الخارجية اللبنانية: “أجرينا مشاورات بخصوص القضايا الإقليمية والدولية وبخصوص الأوضاع في لبنان”، مشجعًا جميع الجهات في لبنان على الحوار وتسريع العملية الانتخابية للرئيس.

وأضاف: “جميع الأفرقاء في لبنان لديهم القدرة على انتخاب رئيس”، مؤكدًا أن طهران ستدعم أي اتفاق يحصل بينهم بشأن انتخاب رئيس دون تدخل خارجي، حسب وكالة فارس الإيرانية.

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ووصل وزير الخارجية الإيراني، أمس الأربعاء، إلى بيروت، على رأس وفد من الخارجية الإيرانية، في إطار زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها المسؤولين في لبنان للبحث في القضايا الإقليمية والدولية.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس السابق ميشال عون، الذي انتهت ولايته في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

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وينص الدستور اللبناني على انتخاب رئيس الجمهورية في الدورة الأولى من التصويت بأغلبية ثلثي البرلمان (86 نائبا)، مع الاكتفاء بالأغلبية المطلقة (النصف+1) في دورة التصويت الثانية حال اكتمال نصابها بحضور 86 نائبا.