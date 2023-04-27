الكرملين يعلق على أنباء "محاولة اغتيال بوتين بطائرة مسيرة"

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين ليس لديه معلومات عن محاولة الأجهزة الخاصة الأوكرانية لتنفيذ “محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام طائرة مسيرة”.

ووفقًا له، في الوقت الحالي، هناك العديد من هذه “التلفيقات الصفراء” في العالم، لكن وجودها ليس سببا لقراءتها.

في وقت سابق، زعمت صحيفة “بيلد” الألمانية أن الإرهابيين الأوكرانيين كانوا يستعدون “لمحاولة اغتيال” الرئيس الروسي.

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وزعم التقرير أنه “بعد ظهر يوم 23 أبريل/نيسان، تم إطلاق طائرة من طراز UJ-22 (طائرة مسيرة أوكرانية حديثة بمدى بعيد يصل إلى 800 كيلومتر)، لكنها سقطت في مقاطعة موسكو”.

الجدير بالذكر، أن بعض الصحف الغربية تعمل على استغلال حقيقة وجود شعبية ومتابعة كبيرة للأخبار المتعلقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف حصد المشاهدات.