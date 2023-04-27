الخارجية الروسية تستدعي دبلوماسيا رفيعا في السفارة الأمريكية وتسلمه مذكرة احتجاج

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم استدعاء دبلوماسي رفيع في السفارة الأمريكية إلى وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية فيما يتعلق بفشل معالجة مشكلة منح تأشيرات لممثلي وسائل الإعلام الروسية، المرافقين لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
وقالت وزارة الخارجية الروسية: “تلقى الدبلوماسي الرفيع في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى موسكو، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الروسية، في 27 أبريل، مذكرة احتجاج على الإجراءات الاستفزازية للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، والتي عطلت معالجة التأشيرات لممثلي وسائل الإعلام من المجمع الصحفي لوزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرغي لافروف، الذي كان من المفترض أن يرافقه في رحلة إلى نيويورك في إطار الرئاسة الروسية لمجلس الأمن الدولي”.
وأضافت وزراة الخارجية أن مثل هذا العمل الذي يهدف إلى منع العمل الصحفي العادي لن يمر دون رد.
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11:26 GMT
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة أساءت استخدام موقف البلاد، كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة عند إصدار تأشيرات للوفد الروسي إلى مجلس الأمن الدولي.
و أعلنت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رفض إصدار تأشيرات أمريكية للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية سيرغي لافروف، للمشاركة في مجلس الأمن الدولي، يعد تلاعبًا بموضوع حرية التعبير وحقوق الصحفيين.
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