الخارجية الروسية تستدعي دبلوماسيا رفيعا في السفارة الأمريكية وتسلمه مذكرة احتجاج

وقالت وزارة الخارجية الروسية: “تلقى الدبلوماسي الرفيع في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى موسكو، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الروسية، في 27 أبريل، مذكرة احتجاج على الإجراءات الاستفزازية للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، والتي عطلت معالجة التأشيرات لممثلي وسائل الإعلام من المجمع الصحفي لوزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرغي لافروف، الذي كان من المفترض أن يرافقه في رحلة إلى نيويورك في إطار الرئاسة الروسية لمجلس الأمن الدولي”.