الجيش المصري ينقذ لنشا سياحيا يقل 37 شخصا في البحر الأحمر

أعلن الجيش المصري تمكن قواته البحرية من إنقاذ لنش سياحي، على متنه 37 فردا من جنسيات مختلفة، قبل غرقه في نطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية.
وقال المتحدث العسكري المصري، اليوم الخميس، في بيان عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “تمكنت القوات البحرية المصرية من إخلاء وإنقاذ لنش سياحي على متنه 37 فردا من جنسيات مختلفة في نطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، بعد أن تعرض اللنش للغرق”.
وأوضح أنه “وردت إشارة استغاثة من اللنش ويستقله 14 فردا إنجليزيا و3 أفراد ألمان و4 بلجيكيين و3 إسبانيين وفرد إيرلندي وفرد سويسري و8 مصريين طاقم اللنش و3 أفراد مصريين غطاسين”.
: القوات البحرية المصرية تقوم بإخلاء وإنقاذ لنش سياحى بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية …
إنستجرام :https://t.co/IuW9VBiCH0 pic.twitter.com/63IPOj5RM1
— المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) April 27, 2023
وتابع بيان الجيش المصري: “على الفور صدرت أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع لنش مرور ساحلي لتقديم المعاونة والإنقاذ، ونجح في إنقاذ مستقلي اللنش السياحي بالكامل، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة فور الوصول إلى الرصيف الحربي”.
ونوه بأن ذلك يأتي استمرارًا لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في السواحل المصرية.
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