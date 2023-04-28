الجيش المصري ينقذ لنشا سياحيا يقل 37 شخصا في البحر الأحمر

وقال المتحدث العسكري المصري، اليوم الخميس، في بيان عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “تمكنت القوات البحرية المصرية من إخلاء وإنقاذ لنش سياحي على متنه 37 فردا من جنسيات مختلفة في نطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، بعد أن تعرض اللنش للغرق”.