وسط حملات الاضطهاد والتنكيل… لماذا لا يشارك فلسطينيو الداخل في التظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية؟

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ويقول المراقبون إن من بين الأسباب التي دفعت فلسطينيو الـ48 بعدم الانضواء في التظاهرات الحالية، رفض بعض المشاركين والمنظمين لتواجدهم فيها، إضافة إلى أن مطالب الاحتجاجات الحالية لا تمثل أولوية بالنسبة لهم، وكذلك بسبب الانقسام الحاصل داخل الأحزاب والتكتلات العربية داخل الكنيست.

ويتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين بشكل أسبوعي، ضد خطة إصلاح النظام القضائي التي تؤيدها حكومة بنيامين نتنياهو، منذ الإعلان عنها في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبعد توسع الاحتجاجات وبداية إضراب عام وظهور توترات في صفوف الغالبية، أعلنت الحكومة في 27 مارس/ آذار الماضي، “تعليق” المسار التشريعي لإعطاء “فرصة للحوار”، لكن التعبئة المناهضة للمشروع لا تزال قوية.

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مشاركة محدودة

قال رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، محمد حسن كنعان، إن “القضاء الإسرائيلي كان منحازا دائما لجانب الحكومة الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأرض والمسكن والسياسية الأمنية، وكان منسجما مع الموقف العام لدولة الاحتلال، ولم يكن عادلا في مرة من المرات مع الفلسطينيين سواء في الداخل الإسرائيلي أو الضفة الغربية، أو قطاع غزة”.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، فإن “هذه التظاهرات تخدم اليهود بشكل خاص، كما يرفض منظمو التظاهرات المناهضة التعديلات القضائية التي أقرّتها حكومة نتنياهو بطرح أي شعارات في المجتمع العربي في الداخل الإسرائيلي تتعلق بالفلسطينيين وحقوقهم، أو بقانون القومية وقانون كمينث، باعتبارهما من أهم القوانين التي تمس كل مواطن عربي هناك”.

ويرى أن “هذه الأسباب دفعت الكثير من الفلسطينيين في الداخل إلى عدم المشاركة في التظاهرات ضد نتنياهو، لكنه أكد على مشاركة عدد كبير منهم في أي احتجاجات ضد نتنياهو وحكومته، لا سيما المتعلقة بالقضاء، تعبيرًا عن رفضهم للسياسة التي تتبعها هذه لحكومة الفاشية وبرنامجها تجاه الجماهير العربية”. وأوضح كنعان:

الجماهير العربية في الداخل الإسرائيلي تريد المشاركة، لكن لم تعط الفرصة بعد للمشاركة بقضاياها، لكنها دائما ما تطرحها بشكل منفصل في تظاهرات ووقفات احتجاجية عدة، كان آخرها في ذكرى يوم الأرض، وغيرها داخل القرى العربية.

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بدوره، قال الأكاديمي المصري، والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، إن “حالة من الإحباط السياسي تسيطر على الشارع الفلسطيني في الداخل الإسرائيلي، بعد التشرذم الذي نالته القوائم العربية في الانتخابات الأخيرة، ولم يعد يعبر عنهم في إسرائيل بشكل عادل داخل الكنيست، وهو ما دفعهم للجنوح إلى اليأس من العملية السياسية برمتها، ومن الأحزاب والقوائم التي تعبر عنهم وتتحرك في الشارع بمطالبهم”.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”: “لم ينضوِ الفلسطينيون تحت لواء الاحتجاجات العامة في إسرائيل، لا سيما وأن المطالب مختلفة، إذ يطالب الفلسطينيون في الداخل بمطالب اقتصادية تتركز حول المساواة في ميزانيات البلدات العربية الفلسطينية باليهودية، وكذلك فرص عادلة في التوظيف والرواتب، كما يطالبون بحقوقهم في المقدسات الدينية، وحقوق إخوانهم في الضفة وغزة، ويرفضون التنكيل بهم بشكل ممنهج من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي”. وأوضح:

هذه المظالم والاستفزازات التي تنال الفلسطينيين في الداخل لا يتم التعبير عنها في الاحتجاجات، والتي تتركز حول رفض استمرار بنيامين نتنياهو في الحكومة كونه شخصية فاسدة وديكتاتورية، إضافة إلى سعي الحكومة الحالية للتنكيل بالمنظومة القضائية بشكل غير مسبوق، على رأسها المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي موضوعات لا تمثل أولوية بالنسبة لفلسطينيي الـ48، ما دفعهم لعدم التعبير عن غضبهم مع المحتجين.

وبيّن أن “هناك مجموعات من اليمين ويمين الوسط في إسرائيل يرفضون انضواء هؤلاء مع باقي المحتجين، خاصة أن مشاركتهم ستكون مصحوبة برفع أعلام فلسطين، وهو ما قد يتسبب في شق صف المحتجين، ما يدفع الفلسطينيين في الداخل إلى تنظيم تظاهرات منفصلة حينما يتعلق الأمر بمصادرة الأراضي، وما إلى ذلك”.

ويرى أحمد فؤاد أنور أن “هناك إمكانية في مشاركة تدريجية لدروز فلسطين في الداخل في المرحلة المقبلة في التظاهرات القائمة، فيما قد تتوسع مساهمات اليهود من أصول إثيوبية بشكل أكبر، إذ لم يشارك معظمهم في التظاهرات على الرغم من المعاملة العنصرية والانتهاكات التي تحاك ضدهم من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ما يدفعهم إلى تنظيم تظاهرات مستقلة من وقت لآخر”.

وتعاني إسرائيل من خلافات حول خطة تعديلات قضائية دفعت بها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتشددة في يناير/ الماضي، وأدت إلى خروج مئات الآلاف من المعارضين إلى الشوارع في احتجاجات رافضة، قبل أن يجمّد نتنياهو في أواخر مارس الخطة من أجل التفاوض مع المعارضة.