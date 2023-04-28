ارتفاع قياسي في عدد البريطانيين الذين يطلبون الطعام من الجمعيات الخيرية

كشفت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا، أن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد بنسبة 37% إلى مستوى قياسي، بلغ 3 ملايين طرد، وذلك في العام المنتهي في شهر مارس/ آذار.

وتأتي تلك الزيادة وسط معاناة عدد متزايد من الناس في بريطانيا، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقا لموقع “غلوب إيكو”.

وأفاد صندوق “راسل تراست”، الذي يدعم 1300 مركز لبنك الطعام في جميع أنحاء المملكة المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، أنه تم تقديم أكثر من مليون طرد غذائي للأطفال.

وذكر الصندوق أن عدد الطرود الغذائية التي قدمتها في العام الحالي حتى شهر مارس 2023، تجاوز ضعف الكمية السنوية التي وزعتها بنوك الطعام قبل 5 سنوات.

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وأضاف أنه على مدار عام، لجأ 760 ألف شخص إلى بنوك الطعام لأول مرة، بزيادة قدرها 38% على أساس سنوي، وشمل ذلك زيادة غير مسبوقة في عدد الأشخاص الذين يملكون وظيفة، لكنهم أصبحوا غير قادرين على موازنة الدخل المنخفض مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهرت بيانات رسمية نُشرت الأسبوع الماضي، أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى 10.1% في مارس، إلا أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة 19.1% في الشهر نفسه مقارنة بالعام الماضي، مسجلة أكبر زيادة من نوعها منذ أغسطس/ آب 1977.