جيش بوركينا فاسو يعلن تحييد 40 إرهابيا ومقتل 33 جنديا في اشتباك شرقي البلاد

موسكو – سبوتنيك . وجاء في بيان جيش بوركينا فاسو: “تعرضت مفرزة أوغارو العسكرية في المنطقة الشرقية لهجوم كبير ومعقد في صباح يوم الخميس، حيث واجهت عناصرنا العدو بشجاعة وتمكنت من تحييد 40 إرهابيا”.

في 15 أبريل/ نيسان الجاري، هاجم مسلحون معسكرا للمتطوعين في الجيش أيضا شمالي البلاد، ما خلف 40 قتيلاً. وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو منذ بداية العام الماضي حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة في شمال وشرق البلاد.