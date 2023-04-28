مدير "ناسا": الولايات المتحدة تتنافس مع الصين على مكان من سطح القمر

أعلن مدير وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، بيل نيلسون، أن الولايات المتحدة في تنافس مع الصين على مكان لها على سطح القمر، معربًا عن خشيته من تفوق بكين على واشنطن وإعلانها أن القطب الجنوبي للقمر أرضًا صينية.

واشنطن – سبوتنيك . وقال رئيس وكالة “ناسا” في جلسة استماع في لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس النواب في الكونغرس، عارضًا صورا لقمر صناعي يتبع الأرض: “هذه صورة لفوهات القطب الجنوبي، حيث نحن ذاهبون وأين تتجه الصين… هذا العدد من الفوهات تجعل الأمر خطيرًا، هناك فقط أماكن قليلة يمكنك الهبوط فيها وكما قلت، أشعر بالقلق من أن الصين ستكون هناك أولاً وستعلن أنه [القمر] أرضها، وتقول لنا: لا تتدخلوا”.

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وأضاف نيلسون، مؤكدًا: “نحن نطير هناك كجزء من مهمة دولية ولأغراض علمية وسلمية”، مشيراً إلى أن اهتمام القوتين بهذه المنطقة من القمر يرجع إلى وجود الماء هناك على شكل جليد.

وكان مدير “ناسا” قد صرح مرارًا وتكرارًا أن واشنطن في سباق فضائي مع بكين وحذر الكونغرس من أن التمويل غير الكافي قد يكون “كارثة” للقيادة الأمريكية في الفضاء.

وبدأت الولايات المتحدة، تحت إدارة دونالد ترامب، في تنفيذ برنامج أرتميس الطموح للعودة إلى القمر، والذي يخطط لبناء محطة قريبة من القمر وإنزال رواد فضاء أمريكيين على سطحها في 2025-2026.

وفي إطار دراسة القمر، في شهر حزيران/يونيو من هذا العام، تخطط الولايات المتحدة لإرسال مسبار”بريمي-1″ إلى القطب الجنوبي للقمر، والذي، كما صرح نيلسون “سيبحث عن الماء تحت سطحه”. في نهاية العام الماضي، أجرت “ناسا” رحلة تجريبية دون طيار حول القمر، ومن المقرر تنفيذ النسخة المأهولة مكن هذا المشروع في نهاية العام المقبل.

برنامج السبر القمري الصيني “تشانغ آه” بدأ بالفعل في عام 2007، عندما تم إطلاق أول قمر صناعي إلى مدار القمر “تشانغ آه-1”.

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وعام 2019، أطلقت الصين المرحلة التالية من برنامجها القمري – أول هبوط لجهاز على الجانب الخلفي للقمر. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، زار مسبار “تشانغ آه-5” القمر وورجع بعينات من التربة إلى الأرض، وبذلك تصبح الصين الدولة الثالثة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي التي تمكنت من تنفيذ مثل هذه المهمة.