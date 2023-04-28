روسيا تعتزم إنتاج 32 ألف طائرة مسيرة سنويا بحلول عام 2030

أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، أن روسيا تخطط لإنتاج 18 ألف طائرة مسيرة سنويا بحلول عام 2026 و32 ألفًا بحلول عام 2030.

موسكو – سبوتنيك . وقال بيلوسوف خلال اجتماع بشأن الطائرات المسيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “نعول على أن القطاع الصناعي الروسي بحلول نهاية دورة الميزانية القادمة – أي بنهاية عام 2026 – ستكون قادرة على الوصول إلى إنتاج الطائرات مسيرة بمقدار 18 ألف جهاز في السنة. هذا دون الأخذ بالاعتبار الطائرات دون طيار الخفيفة الوزن التي يقل وزنها عن كيلو غرام واحد بمستوى تغطية للطلب المحلي نحو 52%. وبحلول عام 2030، الوصول إلى حجم 32 ألف في السنة، بمستوى تغطية للطلب [المحلي] نحو 70%”.

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وأضاف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أيضًا، أن مستوى تغطية الطلب المحلي للطائرات المسيرة في الوقت الحالي يزيد على 30%.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد شدد على أن هناك إمكانات تطويرية واعدة في مجال الطائرات المسيرة في روسيا التي يجب أن تكون متقدمة بخطوة واحدة عن منافسيها، وضرورة توطين تطوير وإنتاج تقنيات روسية متقدمة.