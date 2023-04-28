القوات الروسية تدمر معقلا للقوات الأوكرانية في دونباس

دمر مقاتلو طاقم دبابة “تي-72” التابع للمنطقة العسكرية الغربية في الجيش الروسي، صباح اليوم الجمعة، بنيران مباشرة من مسافة 200-250 مترًا، معقل العدو في اتجاه كراسنوليمانسكي، والذي أطلقت منه القوات الأوكرانية النار على مواقع الجيش الروسي.
وأظهر فيديو من طائرة مسيرة، حصلت عليه “سبوتنيك” عمل دبابة “تي-72″، حيث أطلقت عدة طلقات ودمرت معقل قوات الأمن الأوكرانية.
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أمس, 11:28 GMT
وقال أحد أفراد القوات المسلحة الروسية للوكالة: “حصلنا على الإحداثيات، وخرجنا. لتدمير هذا (المعقل)، كان علينا العمل بنيران مباشرة. لقد أصابونا بثلاث طلقات” .
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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