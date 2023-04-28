القوات الروسية تدمر معقلا للقوات الأوكرانية في دونباس

دمر مقاتلو طاقم دبابة “تي-72” التابع للمنطقة العسكرية الغربية في الجيش الروسي، صباح اليوم الجمعة، بنيران مباشرة من مسافة 200-250 مترًا، معقل العدو في اتجاه كراسنوليمانسكي، والذي أطلقت منه القوات الأوكرانية النار على مواقع الجيش الروسي.

وأظهر فيديو من طائرة مسيرة، حصلت عليه “ سبوتنيك ” عمل دبابة “تي-72″، حيث أطلقت عدة طلقات ودمرت معقل قوات الأمن الأوكرانية.

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وقال أحد أفراد القوات المسلحة الروسية للوكالة: “حصلنا على الإحداثيات، وخرجنا. لتدمير هذا (المعقل)، كان علينا العمل بنيران مباشرة. لقد أصابونا بثلاث طلقات” .

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).