شهود عيان لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تفجر المباني السكنية خلال انسحابها من أرتيوموفسك

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دونيتسك – سبوتنيك . وكان أحد قادة القوات الهجومية الروسية قد صرح لوكالة “سبوتنيك”، أنه في منتصف نيسان/أبريل، قامت القوات المسلحة الأوكرانية، عند انسحابها إلى الأحياء الغربية من أرتيوموفسك بتفجير وحرق المباني المتعددة الطوابق والمباني الرئيسية من أجل إبطاء القوات الروسية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تحرر مناطق جديدة على 4 محاور في أرتيوموفسك

وقالت تاتيانا مالتسيفا لوكالة “سبوتنيك”: “كنا في الطابق السفلي، جاء شاب من القوات المسلحة الأوكرانية، وقال: “هل يمكنني إحداث بعض الضوضاء عندكم؟”. “نحن نقول: “ما هو “إحداث بعض الضوضاء؟” فيقول: سوف أزرع متفجرات في مبناكم. نحن نقول: “كيف هذا أنت تريد تلغيم مبنانا إذا نحن هنا 16 شخصاً ؟”، فيقول: “مات رفاقي تحت الألواح، 20 شخصًا”… عندها أنا قلت له: “أنا الآن سأكتب على كل لبنة أن المنزل كان ملغومًا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية”.

وأضاف نجلها أوليغ، أن الجيش الأوكراني قال إنهم اختاروا هذا المنزل لتلغيمه، متوقعين دخول المقاتلين الروس إلى هناك، حيث يمكن رؤية طريق خاركيف – روستوف نا دانو السريع من هذا المبنى. رغم احتجاجات السكان، يقول الذين تم إجلاؤهم، فقد لغم جنود القوات المسلحة الأوكرانية المبنى.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، تحرير مناطق جديدة في أرتيوموفسك (باخموت)، ومقتل أكثر من 400 عسكري أوكراني ومرتزق، خلال الـ24 الساعة الماضية، على محور دونيتسك.