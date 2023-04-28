القوات الروسية تحبط عملية تناوب للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك

صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات “الجنوب” الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة “سبوتنيك”، بأن القوات الروسية أحبطت عملية تبادل للقوات الأوكرانية بالقرب من أربع مراكز سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم القضاء على ما يصل إلى 50 عسكريا.

موسكو – سبوتنيك . وقال أستافييف: “أفشلت وحدات القوات الخاصة لمجموعة القوات الجنوبية، بدعم من المدفعية، عملية تناوب لوحدات العدو بالمقدمة في مناطق المراكز السكنية، بيلوغوروفكا، سبورنوي، دروجبا ومارينكا. نتيجة للإصابة بالنيران [ المدفعية] تم القضاء على ما يصل إلى 50 عسكريا”.

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وأضاف مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات “الجنوب”، أنه على محور “سوليدار – باخموت”، هاجمت وحدة صواريخ تابعة لمجموعة القوات الجنوبية نقطة انتشار مؤقتة للواء 60 ميكانيكي تابع للجيش الأوكراني بالقرب من قرية دروجكوفكا.

وأشار أستافييف إلى أن وحدات المدفعية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، قصفت بدورها، نقاط الانتشار المؤقت للواءين الميكانيكيين 24 و110 للجيش الأوكراني في مناطق بلدتي دجيرجينسك ونتايلوفو.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للضابط المتحدث للوكالة، دمر رجال المدفعية في منطقة تشاسوف يار مدفع هاوتزر ذاتي الدفع 122 ملم “2غس1″، وفي منطقة مارينكا، قطعتي مدفعية للعدو: “دي-20” و”دي-30″، وذلك في إطار معركة القضاء على البطاريات الأوكرانية.

وأضاف مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات “الجنوب” الروسية، أن:

“مدفعية من العيار الثقيل لتشكيلات المنطقة العسكرية الجنوبية [الروسية] أصابت نقطة الانتشار المؤقتة للعدو في منطقة أفدييفكا، كما قصفت رتلا من المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوراخوفو”.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).