مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحيتين هجوميتين للجيش الأمريكي خلال تدريبات في ألاسكا

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، أن مروحيتين أمريكيتين تحطمتا في ولاية ألاسكا الأمريكية خلال طلعة تدريبية، وأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في الحادث.

موسكو – سبوتنيك . تتمركز مروحيات “إيه إتش-64” (أباتشي) في قاعدة فورت وينرايت بالقرب من مدينة فيربانكس في ألاسكا.

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وقالت قيادة القاعدة في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: “المسعفون يعملون في مكان الحادث. الحادث قيد التحقيق وسيتم الكشف عن مزيد من المعلومات عندما تصبح معروفة”.