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دونيتسك – سبوتنيك . وقال ليبيديف لوكالة “سبوتنيك”: “في ليلة 26 – 27 أبريل، تم تنفيذ هجوم صاروخي على مبنى الأميرالية في نيكولايف، المعروف أيضًا باسم [مبنى] إدارة المصنع باسم 61 كومونيًا. في ذلك الوقت، كان هناك نحو 20 ضابطًا رفيع المستوى، بينهم أجانب. إن الضربة نفذت باحتراف شديد، حيث صاروخ الدفاع الجوي الأوكراني الذي حلق خلفها أصاب مبنى من خمسة طوابق أمام إدارة المصنع بالضبط”.

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وأضاف المتحدث للوكالة، أن الهجوم الصاروخي تم إطلاقه في الوقت الذي كان فيه العسكريون الأوكران يجتمعون مع زملائهم الناطقين باللغة الإنجليزية، مشيراً إلى أنه لا يستطيع تحديد الدول التي ينتمي أولئك الأجانب إليها.

وقال منسق العمل السري في نيكولايف: “لن أقول ما إذا كانوا من الولايات المتحدة أو بريطانيا، ولكن من الناطقين باللغة الإنجليزية”.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).