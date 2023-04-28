الهند تسجل شراء كمية قياسية من النفط الخام الروسي خلال شهر فبراير الماضي

وبحسب البيانات المنشورة، اشترت الهند 6.3 مليون طن من النفط الخام من روسيا في نهاية الشتاء، مقارنة بـ 6 ملايين طن في الشهر السابق، لافتةً إلى زيادة شملت من حيث مشتريات البراميل من 1.48 مليون برميل إلى 1.55 مليون يوميا.