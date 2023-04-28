وزير الدفاع الإيراني: الغرب يسعى وراء حرب استنزاف في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، اليوم الجمعة، إن أمريكا وبعض الدول الغربية تسعى وراء حرب استنزاف في أوكرانيا عبر الاستمرار في تقديم الدعم العسكري وإرسال الأسلحة إليها.

وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد رضا آشتياني جاءت خلال لقائه مع فيكتور خيرنين، وزير الدفاع البيلاروسي، على هامش اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي.

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وأكد الوزير الإيراني أن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تقود نهجا تدخليا وأحاديا، وتزايد الصراعات وانعدام الأمن في مناطق مختلفة حول العالم، حيث تسعى وراء حرب استنزاف في أوكرانيا، مجددا دعم بلاده أي جهد دبلوماسي يؤدي إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

وأشار العميد محمد رضا آشتياني إلى أن بيلاروسيا تحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية، وأن بلاده مهتمة بتطوير وتوطيد العلاقات الثنائية في جميع المجالات، خاصة المجالات الدفاعية والعسكرية.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خيرنين، إن العلاقات بين بلاده وإيران قيّمة لمينسك، والعلاقات الدبلوماسية بينهما تعود إلى أكثر من 30 عاما، مضيفًا أن “إيران استطاعت أن تنشئ دولة قوية ومستقرة في النظام الدولي رغم الضغوط والعقوبات الدولية، واتبعت سياسة خارجية مستقرة وأصرت على حقوقها”.

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وقال الوزير البيلاروسي:

إن إيران وبيلاروسيا تبحثان عن التعددية واحترام سيادة ووحدة أراضي الدول، وسياسة العقوبات ضد البلدين سياسة فاشلة.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).