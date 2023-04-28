شويغو: الولايات المتحدة وحلفاؤها قوضوا هيكل الأمن العالمي

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن واشنطن وحلفاءها قوضوا بشكل خطير هيكل الأمن العالمي في محاولة للحفاظ على الهيمنة العالمية.

وقال شويغو خلال اجتماع لوزراء الدفاع للدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي: “في محاولة للحفاظ على الهيمنة العالمية، قوضت الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل خطير هيكل الأمن العالمي وبمبادرة منهم، بدأت عملية هدم وتفكيك الاتفاقات الرئيسية بشأن الحد من التسلح وبناء الثقة”.

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وأشار شويغو إلى أن واشنطن أنهت في البداية من جانب واحد معاهدة الصواريخ السوفييتية الأمريكية المضادة للصواريخ الباليستية، ورفضت التصديق على اتفاقية التكيف مع معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ثم انسحبت من معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة المدى والقصيرة المدى.

ولفت شويغو إلى أن الاجتماع الحالي مع زملائه في منظمة شنغهاي للتعاون ينعقد على خلفية وضع دولي غير مستقر للغاية.