"أوراوا" الياباني: نخطط للتعادل مع الهلال السعودي في ذهاب نهائي آسيا

كشف المدير التنفيذي لفريق “أوراوا” الياباني، يوتا، عن نية فريقه الخروج بالتعادل مع نادي الهلال السعودي في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر لها غدا السبت.

ووفق تصريحات نقلها موقع “كورة”، قال يوتا: “هدفنا على الأقل الخروج بنتيجة التعادل أمام الهلال، وتسجيل هدف واحد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا”..

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وأضاف: “نواجه الهلال السعودي للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال آسيا، نتطلع لمواجهته مرة أخرى في الرياض”، لافتًا إلى أن فريقه يقدم “مستويات جيدة في الفترة الأخيرة، ونعيش لحظات جميلة في الفريق”.

وأشار إلى أن “الموسم الكروي الياباني بدأ في فبراير/شباط وانتهى في ديسمبر/كانون الأول، ولذلك قمنا بتغيير العناصر”.

وأكد يوتا أن هدف فريقه هو “الاستمرار في تقديم أداء مميز مع العناصر الموجودة من الموسم الماضي”.

يشار إلى أن الهلال السعودي كان قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن فاز على فولاد خوزستان الإيراني 1/0، وبعدها واجه الدحيل القطري في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وعلى حسابه تأهل لمواجهة أوراوا رد دياموندز الياباني، في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب في 29 أبريل/ نيسان والـ 6 من مايو/ أيار 2023.