روسيا تقدم إسهاما كبيرا في تطوير السينما العالمية

أكد مدير مهرجان موسكو السينمائي الدولي، إيفان كودريافتسيف، اليوم الجمعة، أن روسيا تقدم إسهامًا كبيرًا في تطوير السينما العالمية، لافتًا إلى أن روسيا واحدة من أعمدة السينما في العالم.

موسكو – سبوتنيك. وقال كودريافتسيف لوكالة “سبوتنيك”، على هامش فعاليات مهرجان موسكو السينمائي: “اليوم، من المستحيل تخيل عالم السينما بمعزل عن روسيا. نحن من أعمدة السينما العالمية؛ نقدم إسهامًا كبيرًا في تطويرها، ولهذا يتم تقديم روسيا دائمًا على أنها قوية جدًا وجديرة”.

وأضاف، بأنه خلال المهرجان السينمائي لا تنشأ ظروف مصطنعة لضمان فوز الأفلام الروسية: “كما لاحظتم قد لا تمنح لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية الأفلام الروسية،( الجوائز)، لنفترض، مثل هذا العام، لكن هذا لا يعني أنهم تجاهلوها. لقد شاهدوها، تجادلوا بشأنها. وهذا يعني أننا في السياق”.

وأوضح، أن “دور روسيا كمهد لصناعة السينما، وفي الوقت نفسه كأحد اللاعبين الأساسيين في سوق السينما العالمية، كبلد ذي تقاليد سينمائية غنية وطموحات ضخمة، ومطالبات بزيادة حصتها في صادرات الأفلام العالمية – هذه الطموحات هنا تتعزز بجهود أولئك الذين يصنعون مواقع الأعمال لمهرجان موسكو السينمائي”.

© Sputnik . Svetlana Shevchenko / الانتقال إلى بنك الصور فتيات على السجادة الحمراء قبل الحفل الختامي لمهرجان موسكو السينمائي الدولي الخامس والأربعين (MIFF) في سينما روسيا في موسكو. فتيات على السجادة الحمراء قبل الحفل الختامي لمهرجان موسكو السينمائي الدولي الخامس والأربعين (MIFF) في سينما روسيا في موسكو. © Sputnik . Svetlana Shevchenko / الانتقال إلى بنك الصور

وافتتح، يوم الخميس الماضي الموافق 20 أبريل / نيسان الجاري، في دار السينما “روسيا” في موسكو، مهرجان موسكو السينمائي الـ45 والذي استمرت فعالياته لغاية 27 من الشهر نفسه.

وافتتح المهرجان بعرض فيلم “الطائر الثلجي” من إخراج الروسي بوريس خليبنيكوف. ومُنح رئيس المهرجان نيكيتا ميخالكوف، في مراسم الافتتاح، لقب نجم السينما الروسية، وتم منح إيرينا كوبتشينكو جائزة “الإيمان”، تقديرا لدورهما في تطوير السينما الروسية والعالمية.

إلى ذلك، بدأ عرض فيلم “تشيبوراشكا” الروسي، من إخراج دميتري دياتشينكو، في مارس / آذار الماضي، في بلدان الشرق الأوسط.

ويذكر أن هذا الفيلم أصبح أعلى الأفلام الروسية من حيث إيرادات شباك التذاكر التي بلغت منذ يناير / كانون الثاني الماضي، 5.8 مليار روبل [ قرابة 73 مليون دولار].