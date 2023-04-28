مصر: نقل الطالبين المصابين من السودان لاستكمال علاجهما في القاهرة

أعلنت وزارة الهجرة المصرية، اليوم الجمعة، أنه سيتم نقل الطالبين المصابين في أقرب فرصة، وذلك ضمن طائرات الإجلاء من السودان.

وقالت الوزارة في بيان إن طالبين مصريين تعرضا لإصابات بالغة جراء الاشتباكات نتيجة شظايا قذائف.

وأضاف البيان أن الطالبين هم “مي عوض” مصابة بشظايا متفرقة في القدم و”محمود عاطف” مصاب بشظايا متفرقة في الظهر.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم نقلهما لاستكمال العمليات اللازمة في مستشفيات جمهورية مصر العربية.

توجيه من السيسي بشأن السودانيين القادمين إلى مصر

وأشارت إلى أنه تم التواصل والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري لاستقبال الطلاب فور وصولهم لأرض الوطن وتوجيههم إلى أماكن العلاج.

وأكدت الوزارة اهتمام الدولة البالغ بكل المصريين الموجودين في السودان منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات.