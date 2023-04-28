بعد عقد من الجفاف… "الإزهار الخارق" يفرش كاليفورنيا

زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
زهور برية بين تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
زهور برية بين تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
زهور الترمس تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
زهور الترمس تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
مجموعة مختلفة من الزهور البرية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
مجموعة مختلفة من الزهور البرية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
طيثارية (أو الذبابة البجعية) تجلس على زهرة البرسيم، وسط تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
طيثارية (أو الذبابة البجعية) تجلس على زهرة البرسيم، وسط تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
زهور البرسيم، وسط تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
زهور البرسيم، وسط تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
زهور برية موسمية تنتشر وسط تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
زهور برية موسمية تنتشر وسط تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
مجموعة مختلفة من الزهور البرية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
مجموعة مختلفة من الزهور البرية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية “كاريزو بلين”، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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