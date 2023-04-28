فلسطين… مقتل شخص وإصابة 13 برصاص الجيش الإسرائيلي

قتل فلسطيني، اليوم الجمعة، متأثرا برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوبي مدينة بيت لحم.
وقُتل مصطفى عامر صباح (15 عاما)، جنوبي شرق بيت لحم.
مبادرة مصرية من 3 خطوات لتهدئة الأوضاع في فلسطين… ما إمكانية تحقيقها من قبل إسرائيل؟
26 أبريل, 16:35 GMT
وقال الهلال الأحمر إن هناك 13 إصابة خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في بيت دجن وبيتا في نابلس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وتدور في الأراضي المحتلة مواجهات اليوم بين الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي. حيث أصيب خمسة فلسطينين بالرصاص المعدني المطاط في رام الله. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين هاجموا المواطنين الفلسطينيين، وقاموا بتكسير أشجار الزيتون.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك