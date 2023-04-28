فلسطين… مقتل شخص وإصابة 13 برصاص الجيش الإسرائيلي

مبادرة مصرية من 3 خطوات لتهدئة الأوضاع في فلسطين… ما إمكانية تحقيقها من قبل إسرائيل؟

وقال الهلال الأحمر إن هناك 13 إصابة خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في بيت دجن وبيتا في نابلس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتدور في الأراضي المحتلة مواجهات اليوم بين الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي. حيث أصيب خمسة فلسطينين بالرصاص المعدني المطاط في رام الله. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين هاجموا المواطنين الفلسطينيين، وقاموا بتكسير أشجار الزيتون.