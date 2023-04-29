مصدر لـ"سبوتنيك": لم يتبق أمام القوات الروسية سوى بضع كتل أبنية قبل سيطرتها على كامل ماريينكا

أكد قائد روسي ميداني لوكالة “سبوتنيك”، أنه لم يتبق أمام القوات المسلحة الروسية سوى بضع مربعات قبل دحر الجنود الأوكرانيين بالكامل من مواقع في ماريينكا.

وقال قائد إحدى الوحدات التي تحمل اسم “غروم” (الرعد)، والتي تؤدي المهام في هذا القطاع من الجبهة، لـ “سبوتنيك”: “لقد طردنا العدو عمليا (من ماريينكا)، ولم يتبق سوى عدة مربعات متناثرة قبل دحر العدو من البلدة”.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الطيران الروسي شن سلسلة من الضربات الصاروخية البعيدة المدى “كروز”، ما أدى إلى تعطيل تقدم القوات الاحتياطية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إن “القوات الجوية الروسية شنت ضربة صاروخية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، أُطلقت من الجو على نقاط الانتشار المؤقتة للوحدات الاحتياطية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وحققت الضربة هدفها، وتم إصابة جميع الأهداف المحددة”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة مقاتلات روسية تحبط تقدم القوات الاحتياطية الأوكرانية بصواريخ كروز بعيدة المدى

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أن الوحدات الروسية المقاتلة تواصل استهداف وحدات العدو والمرتزقة الأجانب في الجزء الغربي من أرتيوموفسك.