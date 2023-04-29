عبد اللهيان: فتح السفارتين في السعودية وإيران خلال "الأيام القليلة المقبلة"

كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن فتح السفارتين في السعودية وإيران سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، في العاصمة اللبنانية بيروت، التي يُجري زيارة إليها منذ أمس الأول (الأربعاء).

وقال عبد اللهيان: “سيتم إعادة فتح السفارتين في السعودية وإيران في الأيام القليلة المقبلة”.

وأكد أن الاتفاق السعودي الإيراني “فتح صفحات جديدة في المنطقة، وبدأنا سياسة انفتاح وتعاون على دول الجوار والمنطقة”.

وقال عبد اللهيان: “من الطبيعي أن الحوار بين إيران والسعودية له آثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان”.

عبد اللهيان: من الطبيعي أن يكون للحوار بين إيران والسعودية آثارا إيجابية على المنطقة ولبنان

وأضاف: “إيران وضعت في أولويات سياساتها الخارجية الانفتاح والتواصل مع دول المنطقة بشكل عام ودول الجوار خصوصًا”.

وتابع: “لا نعتبر أن التقارب بين إيران والسعودية يصب في مصلحة الدولتين فقط إنما في مصلحة المنطقة برمّتها”.

وشدد على أن “عمان والعراق لعبا أدوارًا بالغة الأهمية والإيجابية في التواصل بين إيران والسعودية الذي أدى إلى عودة العلاقات”.

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وكشف أنه وجّه قبل عيد الفطر دعوة رسمية لنظيره السعودي، فيصل بن فرحان، إلى زيارة طهران، مضيفا: “أكد لي (وزير الخارجية السعودي) أنه رحب بالدعوة وسيقوم بتلبيتها”.

ومضى عبد اللهيان بالقول: “تلقيت كذلك دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي إلى زيارة المملكة وطبعًا سأقوم بتلبيتها”.

وأعلنت إيران والسعودية، في 10 آذار/ مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.