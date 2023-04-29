سفير: فتح حسابات بالعملات الوطنية لا يزال على جدول أعمال روسيا وباراغواي

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أسونسيون – سبوتنيك. وأضاف بيساريف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، “القضية مطروحة على جدول الأعمال. هذا ضروري لتطبيع علاقاتنا التجارية والاقتصادية ووضعها على أساس مستقر”.

وأشار السفير إلى أن عمليات التخلص من الدولرة نشطة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أمريكا اللاتينية، حيث أعرب جيران باراغواي، البرازيل والأرجنتين عن عزمهم على إنشاء عملة مشتركة.

وقال، “من المهم أن نفهم أن التخلص من الدولرة هي عملية موضوعية للتنمية الاقتصادية العالمية، مرتبطة بالحاجة إلى التغلب على الاعتماد على النظام المالي الأمريكي”.

ولفت إلى أن “سرعة هذه العمليات محدودة؛ بسبب حقيقة أنه على مدى العقود الماضية كانت دول أمريكا اللاتينية مرتبطة ارتباطا وثيقا بها، ولن يكون العزلة عنها سهلة، بل ستستغرق وقتا. ومع ذلك، يجب أن يتبع هذا المسار جميع الدول التي تريد الحفاظ على سيادتها”.

باراغواي تفتتح قنصلية في دمشق

في وقت سابق، أخبر السفير الروسي “سبوتنيك”، أن روسيا وباراغواي ما زالا شريكين تجاريين قويين على الرغم من المحاولات الغربية لعزل روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.

وقال بيساريف، إن روسيا كانت رابع أكبر شريك تجاري لباراغواي في عام 2022 على الرغم من العقبات اللوجستية التي فرضتها مجموعة السبع وعقوبات الاتحاد الأوروبي على المعاملات والتأمين على الشحنات المتجهة إلى روسيا.