الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء حمص

أفاد مراسل “سبوتنيك” في سوريا بتصدي الدفاعات الجوية السورية، ليل الجمعة/السبت، لعدوان إسرائيلي في سماء حمص.

وذكر مصدر أمني رفيع المستوى لـ”سبوتنيك”، أن “الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط مدينة حمص”.

وأضاف المصدر الأمني في حديثه لـ “سبوتنيك” أن، طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو-أرض من فوق الأراضي اللبنانية، وحاولت استهداف بعض المواقع العسكرية في محيط مدينة حمص.

وأكد مراسل “سبوتنيك” في حمص، اندلاع حرائق كبيرة جنوب مدينة حمص جراء العدوان الإسرائيلي، وأن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت إلى المنطقة.

وأشار المصدر الأمني إلى أن منصات الصواريخ الاعتراضية التابعة للدفاعات الجوية السورية المسؤولة عن حماية أجواء المنطقة الوسطى تصدت بكثافة لموجتين من الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية.

وشدد المصدر الأمني على أن الصواريخ الدفاعية السورية اعترضت معظم الصواريخ الإسرائيلية وأسقطتها.

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ونوه مراسل “سبوتنيك” إلى أن فرق الهندسة توجهت إلى منطقة شنشار جنوب مدينة حمص لتفقد الأضرار الناجمة عن سقوط أحد الصواريخ، تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي.