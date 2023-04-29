البنتاغون: "لوكهيد مارتن" تتلقى طلبا لشراء 126 مقاتلة "إف-35" لـ8 دول

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم السبت، أنها طلبت 126 طائرة مقاتلة من الجيل الخامس طراز “إف -35” من شركة “لوكهيد مارتن”، لتلبية احتياجاتها الخاصة وإمداداتها لـ8 دول حليفة بمبلغ قدره 7.8 مليار دولار.
وبحسب بيان البنتاغون حصلت شركة “لوكهيد مارتن” للملاحة الجوية على عقد لإنتاج 81 طائرة من نسخات “إف-35 إيه” و26 مقاتلة “إف-35 بي” و19 من “إف-35 سي”.
وأشار البيان إلى أنه تم طلب 77 طائرة لأربعة فروع للجيش الأمريكي، القوات الجوية الأمريكية، البحرية وسلاح مشاة البحرية، أما الدول الحليفة فهي، فنلندا، إيطاليا، هولندا، بولندا، اليابان، بلجيكا، الدنمارك، والمملكة المتحدة.
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2 أبريل, 04:59 GMT
615 مليون دولار لإنتاج صواريخ هيمارس
وأشار البنتاغون في بيان آخر إلى تلقي شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية 615.9 مليون دولار إضافية لإنتاج صواريخ “هيمارس”، ومن المتوقع تنفيذ العقد بحلول يونيو/حزيران 2026.
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