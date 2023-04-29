البنتاغون: "لوكهيد مارتن" تتلقى طلبا لشراء 126 مقاتلة "إف-35" لـ8 دول

وبحسب بيان البنتاغون حصلت شركة “لوكهيد مارتن” للملاحة الجوية على عقد لإنتاج 81 طائرة من نسخات “إف-35 إيه” و26 مقاتلة “إف-35 بي” و19 من “إف-35 سي”.

وأشار البيان إلى أنه تم طلب 77 طائرة لأربعة فروع للجيش الأمريكي، القوات الجوية الأمريكية، البحرية وسلاح مشاة البحرية، أما الدول الحليفة فهي، فنلندا، إيطاليا، هولندا، بولندا، اليابان، بلجيكا، الدنمارك، والمملكة المتحدة.