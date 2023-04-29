حمص.. إصابة 3 مدنيين واشتعال النيران في عدد من الصهاريج جراء العدوان الإسرائيلي

قال مصدر عسكري سوري في وزارة الدفاع، اليوم السبت، إن “3 ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح خلال العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدينة حمص ليل الجمعة”.

وأضاف المصدر العسكري، إن الهجوم أسفر أيضا عن اشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات.

ولفت المصدر العسكري إلى أن “العدوان الجوي الإسرائيلي نفذ بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

كانت طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو-أرض من فوق الأراضي اللبنانية، وحاولت استهداف بعض المواقع العسكرية في محيط مدينة حمص، ليل الجمعة/السبت.

وأكد مراسل “سبوتنيك” في حمص، اندلاع حرائق كبيرة جنوب مدينة حمص جراء الهجوم، وأن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت إلى المنطقة.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء حمص