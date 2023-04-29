الجيش الأمريكي يوقف تحليق طيرانه بعد مقتل 12 شخصا في تحطم مروحيتين

قال الجيش الأمريكي في بيان، يوم الجمعة، إنه أوقف حركة الطيران في جميع أنحاء الجيش، باستثناء المهام الحرجة بعد حادثي هليكوبتر في الآونة الأخيرة أسفرا عن مقتل 12 جنديا.

وقال البيان، “أمر رئيس أركان الجيش جيمس ماكونفيل اليوم بإيقاف الطيران بعد حادثي هليكوبتر مميتين أوديا بحياة اثني عشر جنديا”. وأضاف، “هذه الخطوة تأمر جميع طياري الجيش بالبقاء على الأرض، باستثناء أولئك الذين يشاركون في المهام الحرجة، حتى يكملوا التدريب المطلوب”. البنتاغون: “لوكهيد مارتن” تتلقى طلبا لشراء 126 مقاتلة “إف-35” لـ8 دول لقي ثلاثة طيارين من الجيش الأمريكي حتفهم بعد اصطدام طائرتي هليكوبتر من طراز “(AH-64 Apache” في الجو يوم الخميس الماضي بعد قيامهما بمهمة تدريبية في ألاسكا. وفي 29 مارس/ آذار المنصرم، توفي تسعة جنود بعد تحطم طائرتي هليكوبتر من طراز “بلاك هوك” خلال رحلة تدريب ليلية في كنتاكي.

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