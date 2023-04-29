مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان إثر حادث تصادم شاحنة بـ6 سيارات في ضواحي موسكو

قتل أربعة أشخاص بينهم طفلان، اليوم السبت، جراء اصطدام شاحنة بست سيارات على طريق سريع في ضواحي موسكو، حسبما أفاد جهاز الطوارئ الروسي لوكالة “سبوتنيك”.

موسكو – سبوتنيك. وقال أحد العاملين في جهاز الطوارئ الروسي للوكالة، “صدمت شاحنة ست سيارات توقفت عند إشارة مرور. قُتل أربعة أشخاص بينهم طفلان”. مشيراً إلى إصابة شخصين آخرين.

ومن جهته، كتب مكتب المدعي العام في ضواحي موسكو على “تلغرام” أنه نتيجة للحادث قُتل “أربعة ركاب في إحدى السيارات، من بينهم طفلان يبلغان من العمر 10 و7 سنوات”.

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وتوجه نائب المدعي العام لمدينة نارو فومينسك غريغوري كوتشيروف إلى مكان الحادث، ويراقب مكتب المدعي العام الكشف عن جميع ملابسات الحادث.