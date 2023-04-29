المدفعية الروسية تدمر معقلا للقوات الأوكرانية قرب أوغليدار وزابوروجيه

قال، ألكسندر غوردييف، لوكالة “سبوتنيك”، إن المدفعية الروسية دمرت معقلًا للقوات الأوكرانية بمنطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية وقضت على 5 مقاتلين.

وقال غوردييف للوكالة، إن “نيران المدفعية الروسية دمرت أيضا معقل العدو في منطقة أوغليدار، وتم القضاء على خمسة مقاتلين”.

وأضاف، أن أطقم المدفعية ذاتية الدفع “غياتسينت” دمرت شاحنة “بيك أب” وقضت على سبعة عسكريين أوكرانيين.

القضاء على مجموعة استطلاع أوكرانية في زابوروجيه

دمرت القوات الروسية مجموعة استطلاع أوكرانية في منطقة زابوروجيه بالقرب من قرية مارفوبول، حيث حددت القوات الروسية مكان مجموعة استطلاع معادية وتم تدميرها، والقضاء على ثلاثة مسلحين.

وأضاف المتحدث أنه، في منطقة قرية تشاريفنو، تم إحباط تسليم العتاد لمواقع لواء الدفاع عن الأراضي 108 للقوات المسلحة الأوكرانية. دمرت أطقم المدفعية ذاتية الدفع ” أكاتسيا ” شاحنة وثلاثة مسلحين.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صفارات الإنذار تدوي في 3 مقاطعات أوكرانية

بالإضافة إلى ذلك، دمرت المدفعية الروسية معقلًا أوكرانيًا بالقرب من قرية مالا توكماتشكا.

وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة ضد أمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.