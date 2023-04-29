حاكم سيفاستوبول: اشتعال خزان وقود في المدينة جراء إصابته بطائرة مسيرة.. فيديو

أعلن عمدة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، اليوم السبت، اشتعال خزان وقود في المدينة، مرجحا أن يكون سبب ذلك عائد إلى إصابته بطائرة مسيرة.

وكتب رازفوجايف على قناته في تطبيق “تلغرام”، “اشتعلت النيران في خزان وقود بالقرب من شارع براتيف مانغاناري في خليج كازاتشي”.

وأضاف، “وفقًا للمعلومات الأولية، نتج الحريق عن إصابة بطائرة دون طيار.. تبلغ مساحة الحريق حوالي 1000 متر مربع”.

وطالب حاكم سيفاستوبول سكان المدينة بالتزام الهدوء، مشيراً إلى أنه يجري جمع المعلومات الخاصة بالضحايا، مؤكداً أن جميع أجهزة الخدمات اللازمة تعمل في مكان الحادث.

وأكد رازفوجابف، أنه لم يتضرر أحد من الحريق في خزان الوقود، وأن لا شيء يهدد المباني المدنية، وأنه هو نفسه كان في موقع الحادث.

في وقت سابق هذا الشهر، أعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن أسطول البحر الأسود صد هجومًا لسفن مسيرة أوكرانية.

وأشار رازفوجايف على قناته الخاصة على “تلغرام” إلى أن الدفاعات التابعة للأسطول البحر الأسود تصدت للهجمات الأوكرانية الجوية والبحرية، حيث دمرت سفينة مسيرة أوكرانية حاولت اختراق الدفاعات أسطول البحر الأسود.

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