سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف 3 مراكز سكانية في الجمهورية

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت كلا من نيكولسكويه وياكوفليفكا وياسينوفاتايا، وأطلقت ست قذائف عيار 155 ملم وأربع قذائف من عيار 122 ملم.
وجاء في بيان المكتب على قناته في “تلغرام”: “تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكنية على محور: الساعة 3:40 بلدة كاترينيفكا في منطقة نيكولسكويه تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم.
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27 أبريل, 00:55 GMT
كما تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم على بلدة تونكويه- مدينة ياسينوفاتايا.
وأفادت الممثلية بأنه في الساعة 4:45 صباحًا بتوقيت موسكو، أطلقت القوات الأوكرانية أربع قذائف من عيار 122 ملم على بلدة ياكوفليفكا.
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