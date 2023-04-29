سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف 3 مراكز سكانية في الجمهورية

وجاء في بيان المكتب على قناته في “تلغرام”: “تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكنية على محور: الساعة 3:40 بلدة كاترينيفكا في منطقة نيكولسكويه تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم.