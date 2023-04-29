مقاتل روسي يكشف عن تكتيكات القوات الأوكرانية على خطوط التماس

كشف مقاتل في الجيش الروسي أن الهجوم النشط للقوات المسلحة الروسية أجبر المدفعية الأوكرانية على التمركز بالقرب من خطوط التماس، ما جعلها أهدافا سهلة.

وقال المقاتل الروسي لوكالة “سبوتنيك”، إن القوات المدفعية الروسية باتت قادرة على كشف المواقع الأوكرانية وتحديداً قوات المدفعية، التي بسبب الضربات باتت مجبورة على كشف نفسها على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من خط التماس.

العملية العسكرية الروسية الخاصة مرتزقة الغرب يرفضون الذهاب إلى خطوط التماس في لوغانسك

وأضاف المقاتل الروسي: “بسبب العمليات الهجومية النشطة للجيش الروسي والحاجة إلى ضرب التعزيزات القادمة، تضطر المدفعية الأوكرانية إلى التقدم إلى الجبهة، حيث تصبح هي نفسها أهدافًا سهلة”.