كوريا الجنوبية تحظر السفر إلى السودان بدءا من 29 أبريل

قررت السلطات الكورية الجنوبية حظر سفر الكوريين إلى جميع أنحاء السودان، بداية من اليوم السبت 29 أبريل / نيسان.

وحسب بيان نشرته وكالة “يونهاب”، أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أنها رفعت “مستوى التحذير من السفر إلى جميع أنحاء السودان إلى المستوى 4، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير من السفر الحكومي ذي المستويات الأربعة، اعتبارا من الساعة 0:00 يوم 29 من أبريل”.

الدفاع الكورية الجنوبية: أرسلنا طائرة نقل عسكرية إلى جيبوتي لإجلاء رعايانا من السودان

وقال البيان: “من الضروري منع الزيارات والإقامة في السودان نظرا لاستمرار اضطراب الوضع السياسي والأمني هناك، وسط تزايد عدد الضحايا واللاجئين بسبب الأعمال العنيفة بين الجيش السوداني والمجموعة شبه العسكرية المعارضة”.

ولفت البيان إلى أن القرار جاء “وفقا لقرار للجنة الفرعية لسياسات استخدام جواز السفر”.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أجلت رعاياها من السودان بعد مرور 10 أيام على بدء الصراع بين الأطراف السودانية، وذلك عن طريق طائرة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الكورية، من طراز “KC-330”.

وصول 28 مواطنا كوريا جنوبيا إلى العاصمة سيئول بعد إجلائهم من السودان

وفي الـ25 من أبريل وصل 28 مواطنا كوريا جنوبيا إلى قاعدة سيئول الجوية في مدينة سيونغنام، جنوب سيئول مباشرة، حيث كان في استقبالهم وزير الدفاع لي جونغ-سوب والنائب الثاني لوزير الخارجية لي دو-هون ورئيس أركان القوات الجوية الجنرال جيونغ سانغ-هوا إضافة إلى عائلاتهم.

وقد أطلقت السلطات الكورية على عملية الإجلاء تلك اسم “الوعد”، لافتة إلى أنها تمت بالتنسيق بين “قوات النخبة من الجيش والقوات الجوية والبحرية والدبلوماسيين من الخطوط الأمامية”.

يشار إلى أن لدى كوريا الجنوبية نظاما للتحذير من السفر بـ4 مستويات، أولها الأزرق، والذي يعني “اتخاذ الحذر”، وثانيها الأصفر، ويعني “الحذر الشديد”، وثالثها الأحمر، ويعني “التوصية بالمغادرة”، أما المستوى الرابع فهو المستوى الأسود، والذي يعني “حظر السفر نهائيا”.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثاتها الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.