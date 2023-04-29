روسيا تعتزم تقديم احتجاج رسمي لدى بولندا لاستيلائها على مدرسة تابعة للسفارة

وقال أندرييف لوكالة “سبوتنيك”: “هذا العمل غير قانوني وانتهاك لاتفاقية فيينا في العلاقات الدبلوماسية وبطبيعة الحال موسكو سوف تقدم احتجاجا رسميا لبولندا”، مضيفاً أنه سيكون هناك رد فعل على تصرفات السلطات البولندية.

وقال الدبلوماسي: “أي نوع من رد الفعل سيكون، لا أريد أن أتوقع والقرار بشأن هذه المسألة ستتخذه موسكو”، معتبرا أن هذا العمل غير قانوني وتطفل على أراضي منشأة دبلوماسية، مؤكداً أنه في مثل هذه الظروف لا يمكن أن تستمر المدرسة في عملها في السفارة الروسية.