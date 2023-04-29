روسيا تعتزم تقديم احتجاج رسمي لدى بولندا لاستيلائها على مدرسة تابعة للسفارة

أعلن السفير الروسي لدى بولندا، سيرغي أندرييف، أن بلاده تعتزم تقديم احتجاج رسمي بسبب الاستيلاء على المدرسة التابعة للسفارة في وارسو.
وقال أندرييف لوكالة “سبوتنيك”: “هذا العمل غير قانوني وانتهاك لاتفاقية فيينا في العلاقات الدبلوماسية وبطبيعة الحال موسكو سوف تقدم احتجاجا رسميا لبولندا”، مضيفاً أنه سيكون هناك رد فعل على تصرفات السلطات البولندية.
الشرطة البولندية تقتحم مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو.. فيديو
09:04 GMT
وقال الدبلوماسي: “أي نوع من رد الفعل سيكون، لا أريد أن أتوقع والقرار بشأن هذه المسألة ستتخذه موسكو”، معتبرا أن هذا العمل غير قانوني وتطفل على أراضي منشأة دبلوماسية، مؤكداً أنه في مثل هذه الظروف لا يمكن أن تستمر المدرسة في عملها في السفارة الروسية.
واختتم الدبلوماسي بالقول: “سنجد مكانًا لمواصلة عمل المدرسة، وستواصل العمل في أماكن أخرى للبعثة الدبلوماسية سيتم ضمان إكمال العام الدراسي بشكل طبيعي وإنهاء الامتحانات”.
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